Os dez deputados eleitos no distrito No círculo de Leiria foram eleitos cinco deputados do PS, quatro do PSD e um do Chega, no âmbito das Legislativas 2022. Promoção de enoturismo do Oeste em Madrid A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, acompanhada pelo administrador do Turismo de Portugal, Filipe Silva, o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, e a diretora do Turismo de Portugal em Madrid, Maria de Lurdes Vale, receberam das mãos de Carlos João Pereira da Fonseca, membro da direção da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) de Lisboa e um dos administradores da Companhia Agrícola do Sanguinhal, do Bombarral, uma garrafa de Vinho Generoso Carcavelos Villa Oeiras e um livro "A Alma dos Vinhos de Lisboa" durante a visita que fizeram ao stand dos produtores desta região com unidades de enoturismo, por ocasião da FITUR em Madrid, uma das maiores feiras de turismo da Europa. 18 mortes numa semana na região Oeste Os dados divulgados até à tarde de 1 de fevereiro davam conta que no total, desde o início da pandemia, foram registados 865 óbitos (mais 18 em relação à semana passada) na região Oeste associados à Covid-19.